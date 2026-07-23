Honduras logra 2,000 nuevas plazas de trabajo temporal en España

El Gobierno de Honduras informó que logró la apertura de 2,000 nuevas plazas de trabajo temporal para hondureños en España, luego de gestiones realizadas por la embajada hondureña ante autoridades españolas para ampliar el programa de migración circular entre ambos países.
La ampliación fue solicitada por el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Rodríguez, ante la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el director general de Migraciones, Santiago Yerga.
Las nuevas oportunidades laborales se sumarán a las más de 1,100 personas que actualmente trabajan en actividades agrícolas en la provincia de Huelva, España, mediante el programa de Migración Circular bajo el esquema GECCO.
Según las autoridades, el incremento de plazas representa un reconocimiento al desempeño de los trabajadores hondureños que han participado en esta iniciativa, establecida mediante el convenio bilateral entre Honduras y España sobre migración circular.
El programa permite a los hondureños laborar temporalmente en España durante periodos de cuatro a seis meses, con el compromiso de retornar al país una vez finalizado el contrato establecido.
De acuerdo con el Gobierno, empresarios españoles han mostrado una mayor preferencia por la mano de obra hondureña debido al desempeño, responsabilidad y adaptación de los trabajadores que participan en este proyecto.
Además del empleo temporal, la iniciativa contempla procesos de capacitación y certificación de competencias para fortalecer las capacidades de los participantes y facilitar su incorporación al mercado laboral español.
Las autoridades hondureñas recordaron que los próximos procesos de selección serán anunciados únicamente a través de los canales oficiales de la Cancillería de Honduras y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el propósito de garantizar transparencia en las convocatorias.