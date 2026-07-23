Honduras logra 2,000 nuevas plazas de trabajo temporal en España

El Gobierno de Honduras informó que logró la apertura de 2,000 nuevas plazas de trabajo temporal para hondureños en España, luego de gestiones realizadas por la embajada hondureña ante autoridades españolas para ampliar el programa de migración circular entre ambos países.

La ampliación fue solicitada por el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Rodríguez, ante la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el director general de Migraciones, Santiago Yerga.

Las nuevas oportunidades laborales se sumarán a las más de 1,100 personas que actualmente trabajan en actividades agrícolas en la provincia de Huelva, España, mediante el programa de Migración Circular bajo el esquema GECCO.