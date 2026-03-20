Unos 1,200 hondureños trabajarán en España mediante programa de empleo temporal

Tegucigalpa, Honduras.

A través del proyecto hasta la fecha se han enviado 900 trabajadores, según informó el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Rodríguez , al tiempo que anunció que entre el 7 y 8 de abril se espera que al menos 300 compatriotas viajen a España.

Alrededor de 1,200 hondureños han sido beneficiados con oportunidades de empleo temporal en España, mediante el programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco), suscrito entre Honduras y la nación europea.

"Esperamos que este proyecto siga creciendo; la proyección que tenemos es que el próximo año ya no sean 1,200, sino 2,000 hondureños los que participen en este programa en España", señaló.

Rodríguez explicó que la mayoría de los empleos ofertados por empresas en España están vinculados al sector agrícola, específicamente en la recolección de frutos rojos, por lo que se prioriza a personas con experiencia en labores del campo.

Además se están integrando trabajadores con conocimientos en el manejo de maquinaria agrícola, aunque en menor proporción, expresó.

Honduras también tiene convenio de empleos con Estados Unidos y Canadá; no obstante, en los últimos dos años estos programas disminuyeron, lamentó el funcionario.

En ese sentido se esta trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con proyectos orientados a mejorar la plataforma de empleo en el exterior y certificar las competencias de los trabajadores.

"El objetivo es ampliar nuevamente las oportunidades laborales en Estados Unidos y Canadá, fortaleciendo la relación con los empleadores", afirmó.