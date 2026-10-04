¿Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial que casi gana en primera vuelta en Brasil?

Con el 98.36 % del censo escrutado, el resultado dejó fuera de la contienda a los otros candidatos y convirtió a Flávio Bolsonaro en el principal representante del sector político que busca mantener vigente el proyecto de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

São Paulo, Brasil. Flávio Bolsonaro estuvo a pocos puntos de convertirse en presidente de Brasil en la primera vuelta de las elecciones celebradas este domingo. El senador obtuvo el 47.31 % de los votos , frente al 44.83 % alcanzado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y ambos disputarán la Presidencia en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Flávio Nantes Bolsonaro tiene 45 años y nació el 30 de abril de 1981 en Resende, en el estado de Río de Janeiro. Actualmente es senador por ese estado y ocupa el cargo desde 2019, con un mandato que se extiende hasta 2027, de acuerdo con los registros oficiales del Senado brasileño.

Es el hijo mayor de Jair Bolsonaro y pertenece al Partido Liberal (PL). Su carrera política comenzó mucho antes de llegar al Senado, cuando fue diputado estatal de Río de Janeiro durante varios períodos.

Su trayectoria ha estado estrechamente relacionada con la de su padre. Para las elecciones de 2026, Flávio terminó convirtiéndose en el candidato presidencial del bolsonarismo después de que Jair Bolsonaro quedara fuera de la contienda por su situación judicial.

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Durante la campaña, el senador se presentó como la continuidad del proyecto político de su padre y centró parte de su discurso en la seguridad pública, el combate al crimen organizado, la reducción del gasto estatal y los impuestos.

Flávio también ha buscado construir una identidad política propia, aunque su apellido ha sido uno de los principales elementos de su campaña. El propio senador afirmó antes de la votación que Brasil necesitaba un cambio y expresó su confianza en que podía imponerse en la primera vuelta.

El resultado estuvo cerca de darle esa posibilidad. Flávio sumó más de 55.5 millones de votos, unos tres millones más que Lula y alrededor de dos millones por encima de los votos obtenidos por Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de 2022.

Durante buena parte del escrutinio, Flávio se mantuvo por delante de Lula. Sin embargo, la diferencia se redujo conforme avanzó el conteo de votos procedentes del noreste brasileño, una región considerada uno de los principales bastiones electorales de la izquierda.

Para ganar la Presidencia en primera vuelta era necesario superar el 50% de los votos válidos. Flávio alcanzó 47.31%, por lo que no consiguió evitar una segunda votación.

Ahora tendrá que volver a enfrentarse a Lula, quien obtuvo 44.83 % de los votos y busca un cuarto mandato no consecutivo al frente del país.

La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, en una elección que vuelve a colocar frente a frente a dos proyectos políticos que han protagonizado buena parte de la polarización brasileña de los últimos años.

Para Flávio, el desafío será ampliar su respaldo más allá del electorado identificado con el bolsonarismo. Para Lula, el reto será recuperar terreno frente a un candidato que consiguió mantenerse por encima de él durante buena parte del escrutinio.

El resultado de este domingo confirmó además el peso electoral que conserva el apellido Bolsonaro en Brasil. Flávio no logró la victoria definitiva en la primera vuelta, pero quedó a menos de tres puntos porcentuales del 50 %, lo que lo llevó directamente a una nueva disputa por la Presidencia.