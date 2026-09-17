  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

556 candidatos no rindieron cuentas

Los candidatos a diputados y alcaldes que no entregaron sus reportes enfrentarán multas establecidas en la Ley Electoral

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos