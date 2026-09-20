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Mente Sana: descubre la historia de “Raulito, el parlanchín”

El objetivo del relato es ayudar a niños, padres y maestros a identificar las características de esta condición, promoviendo la empatía en lugar de tachar al menor de "rebelde".

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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