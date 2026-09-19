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Río Las Vacas bajo investigación: buscan origen de la sustancia rojiza

Investigan a empresa guatemalteca tras hallazgo de drenajes vinculados al río Las Vacas, que activó las alertas en Honduras

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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