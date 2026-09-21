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Empleados del INE protestan por falta de pago

Más de 300 personas contratadas para el censo poblacional del INE en La Ceiba, protestaron este día en reclamo al pago de su salario.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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