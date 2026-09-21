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TDAH en el aula, estas son las señales que deben conocer los docentes

En este taller para docentes, la psicóloga Isabel Vásquez aborda las señales del TDAH y explica por qué comprenderlas puede cambiar la forma de acompañar a un estudiante

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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