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Golpe a estructuras terroristas deja 18 capturados en Honduras

Autoridades de seguridad reportaron al menos 18 capturas en operativos contra la Pandilla 18, MS-13 y el Cártel del Diablo en diferentes zonas de Honduras.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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