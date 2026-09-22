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Entre bailes y protesta, jubilados exigen acceso a salones del Injupemp

Los jubilados realizaron un plantón en las instalaciones del Injupemp en San Pedro Sula, donde entre bailes y consignas exigieron que se les permita utilizar los salones para sus actividades de convivencia.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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