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¿Podrá llegar la caravana hondureña a Estados Unidos?

La Patrulla Fronteriza de USA interceptó el 86.2% de las entradas ilegales que logró detectar en la frontera con México durante el año fiscal 2024. Datos posteriores de CBP muestran que las aprehensiones cayeron todavía más durante 2025

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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