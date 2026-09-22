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Proponen ley para evitar que los nuevos profesionales abandonen Honduras

La Federación de Colegios Profesionales de Honduras presentó una iniciativa de ley en el Congreso Nacional para fomentar y proteger a los recién egresados, con el fin de evitar que los nuevos profesionales se vayan del país.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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