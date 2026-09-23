  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

¿Se va Supervivientes de Cayos Cochinos?

Miembros de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y Nueva Armenia, se plantaron este miércoles ante la Gobernación Política de Atlántida en La Ceiba, para respaldar la permanencia de una producción televisiva española

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos