  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

“¡Que no se vaya el reality!”: garífunas defienden Supervivientes

Trabajadores vinculados a la producción pidieron que el reality español continúe grabándose en Honduras.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos