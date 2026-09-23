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Así avanza la caravana hondureña en Guatemala

Migración de Guatemala reportó que este miércoles no hubo nuevos ingresos vinculados con el grupo que salió de San Pedro Sula y que unos 250 hondureños entraron regularmente al país

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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