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Suspenden juicio del caso Delta Teams

El juicio contra cuatro acusados del caso Delta Teams se reanudará el 12 de octubre, mientras la ASJ pide respuestas al Ministerio Público

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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