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Realizan pruebas del sistema de alertas en celulares este jueves en Honduras

Las notificaciones comenzaron a llegar a usuarios de distintas zonas del país para verificar la operación, cobertura y recepción del sistema, informó el Sistema Nacional de Emergencias 911

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 12:45 -
  • Kevin Menjivar
Realizan pruebas del sistema de alertas en celulares este jueves en Honduras

Las autoridades aclararon que las notificaciones forman parte de un ejercicio técnico y no corresponden a una emergencia real.

Tegucigalpa, Honduras. El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó que este jueves 24 y el viernes 25 de septiembre se estarán realizando pruebas técnicas del Sistema Nacional de Alertas a nivel nacional.

De acuerdo con el aviso publicado por las autoridades, los ejercicios se desarrollarán ambos días entre las 11:00 de la mañana y 1:00 de la tarde.

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Las pruebas están dirigidas a los usuarios de las redes de telefonía móvil en Honduras, por lo que durante ese período pueden recibir notificaciones en sus teléfonos celulares.

De hecho, muchos hondureños ya han recibido el mensaje de prueba en sus dispositivos móviles. La notificación indica: “El SNE-911 realiza una prueba de su Sistema Nacional de Alertas”.

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El mensaje también señala como origen de la información al SNE 911 y detalla como áreas de prueba a los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Copán y Choluteca.

Asimismo, la notificación aclara: “Este mensaje es únicamente para verificar la operación, cobertura y recepción del sistema”.

El SNE 911 explicó que las alertas pueden aparecer como notificaciones audibles o mensajes de texto, dependiendo del dispositivo y la red de telefonía móvil.

Ante la recepción de estos avisos, las autoridades pidieron a la población mantener la calma y evitar alarmarse.

El SNE aclaró que las notificaciones forman parte de un ejercicio de prevención y pruebas técnicas, por lo que no representan una emergencia real.

Las pruebas tienen como objetivo verificar el funcionamiento, cobertura y recepción del Sistema Nacional de Alertas en diferentes zonas del país.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos no realizar llamadas de emergencia ni movilizar recursos por la recepción de estos mensajes, ya que se trata únicamente de una prueba técnica.

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Kevin Menjivar
Kevin Menjivar

Licenciado en Periodismo. Graduado de Ceutec. Redacta desde 2020 sobre política, sucesos y otras temáticas de índole nacional para el portal web de Diario LA PRENSA.

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