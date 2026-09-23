Calculadora de tasa vial: ¿Cuánto le toca pagar en su municipio por su vehículo?

Tegucigalpa, Honduras

El segundo semestre de cada año obliga a los conductores hondureños a incorporar entre sus compromisos el pago de la matrícula vehicular, un tributo que en 2026 generó polémica por los incrementos aplicados en algunos municipios.

La Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos (TUAV) está compuesta por un cobro nacional administrado por el Instituto de la Propiedad (IP) y otro establecido por cada alcaldía.

Las mayores diferencias aparecen precisamente en el componente municipal. Mientras buena parte de los municipios mantuvo sin cambios sus tarifas respecto a 2025, otros aplicaron incrementos que, en determinados rangos de cilindraje, superaron el 400%.

LA PRENSA Premium desarrolló una calculadora que utiliza las tasas de los 298 municipios a partir de registros facilitados por el IP mediante la solicitud de información SOL-IP-1291-2026.

Importante: Los valores se muestran con dos decimales. Cuando la cuota de 2025 es L0.00, el cambio porcentual no es matemáticamente calculable.