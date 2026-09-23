Calculadora de tasa vial: ¿Cuánto le toca pagar en su municipio por su vehículo?

El segundo semestre de cada año obliga a los conductores hondureños a incorporar entre sus compromisos el pago de la matrícula vehicular, un<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/lpdatos/tasa-vial-norte-litoral-atlantico-honduras-pagos-DH32064241" target="_blank"> tributo que en 2026 generó polémica</a> por los incrementos aplicados en algunos municipios.La <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://placas.ip.gob.hn/vehiculos" target="_blank">Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos</a> (TUAV) está compuesta por un cobro nacional administrado por el Instituto de la Propiedad (IP) y otro establecido por cada alcaldía.Las mayores diferencias aparecen precisamente en el componente municipal. Mientras buena parte de los municipios mantuvo sin cambios sus tarifas respecto a 2025, otros aplicaron incrementos que, en determinados rangos de cilindraje, superaron el 400%.<b>LA PRENSA Premium</b> desarrolló una calculadora que utiliza las tasas de los 298 municipios a partir de registros facilitados por el IP mediante la solicitud de información SOL-IP-1291-2026.<b>Importante</b>: Los valores se muestran con dos decimales. Cuando la cuota de 2025 es L0.00, el cambio porcentual no es matemáticamente calculable.