Calculadora de tasa vial: ¿Cuánto le toca pagar en su municipio por su vehículo?

La tasa vehicular varía de acuerdo con el cilindraje del vehículo, el año y el municipio. Además, existe un cobro nacional y lo establecido por cada municipalidad

Calculadora de tasa vial: ¿Cuánto le toca pagar en su municipio por su vehículo?

La calculadora que te muestra lo que debes pagar si vives en determinado municipio de Honduras.

 Ilustración generada con IA
  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 17:15 /
  • Mario Sánchez
Tegucigalpa, Honduras

El segundo semestre de cada año obliga a los conductores hondureños a incorporar entre sus compromisos el pago de la matrícula vehicular, un tributo que en 2026 generó polémica por los incrementos aplicados en algunos municipios.

La Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos (TUAV) está compuesta por un cobro nacional administrado por el Instituto de la Propiedad (IP) y otro establecido por cada alcaldía.

Las mayores diferencias aparecen precisamente en el componente municipal. Mientras buena parte de los municipios mantuvo sin cambios sus tarifas respecto a 2025, otros aplicaron incrementos que, en determinados rangos de cilindraje, superaron el 400%.

LA PRENSA Premium desarrolló una calculadora que utiliza las tasas de los 298 municipios a partir de registros facilitados por el IP mediante la solicitud de información SOL-IP-1291-2026.

Importante: Los valores se muestran con dos decimales. Cuando la cuota de 2025 es L0.00, el cambio porcentual no es matemáticamente calculable.

Tasa Vial Municipal 2026

Calcula cuánto corresponde pagar

Selecciona tu departamento, municipio, tipo de vehículo y rango de cilindraje. Al final verás la cuota de 2026 y cuánto cambió frente a 2025.

¿En qué departamento?

Comienza seleccionando el departamento donde está registrado el vehículo.

Fuente: Base de Tasa Vial Municipal Honduras 2026 utilizada para este interactivo. Los valores se muestran con dos decimales. Cuando la cuota de 2025 es L 0.00, el cambio porcentual no es matemáticamente calculable.
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Mario Sánchez
Mario Sánchez
mario.sanchez@laprensa.hn

Periodista de investigación, visualización de datos, desarrollo web y animación. Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Docente universitario en diseño digital.

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