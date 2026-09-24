Peligro por socavón en medio de la 4 calle, entre la 1 y 2 avenidas de El Centro

San Pedro Sula, Honduras. Un socavón ubicado en medio de la 4 calle, entre la 1 y 2 avenidas, genera preocupación entre conductores, motociclistas, peatones y vendedores que diariamente circulan o permanecen en esta zona comercial de San Pedro Sula.

El caso se suma a otros hundimientos que recientemente han sido reportados en diferentes calles de la ciudad. De acuerdo con Octavio Rodríguez, conductor de taxi, el hundimiento apareció hace aproximadamente dos días, luego de que un automóvil liviano pasara por el sector y una parte del concreto cediera. “Yo iba pasando y me imagino que es porque las calles son demasiado antiguas y mire como solo pasó el auto y se fue el pedazo de concreto para abajo”, relató Rodríguez a Diario LA PRENSA.

El socavón se encuentra en medio de la vía y permanece abierto, por lo que los conductores deben reducir la velocidad o realizar maniobras para esquivarlo. Esta situación también representa una dificultad para motociclistas y peatones que transitan por la zona.

Rodríguez señaló que las lluvias podrían agravar las condiciones del hundimiento, debido a que en este tramo de la 4 calle se registra acumulación de agua durante los aguaceros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Al llover se inunda y ese agujero se puede hacer más grande”, advirtió Omar Ponce guardia de seguridad, quien consideró necesario que las autoridades inspeccionen el lugar y atiendan el problema. La presencia del agua también puede dificultar la visibilidad del socavón, especialmente para quienes circulan a pie. Además, los vehículos que intentan evitarlo deben cambiar de trayectoria, lo que afecta la circulación en una zona caracterizada por un constante movimiento comercial.

“Es un peligro, tanto para los motociclistas como para los peatones. No digamos los que andan en carro, porque a veces los carros grandes no miran ese agujero”, manifestó Ponce para Diario LA PRENSA. Ante la situación, algunos vendedores del sector colocaron un cuartón de madera dentro del hundimiento para hacerlo más visible a quienes transitan por la calle. Sin embargo, esta medida funciona únicamente como una señal de advertencia y no resuelve el deterioro de la estructura vial.

Vendedores y conductores también señalaron que la calle también presenta problemas de acumulación de agua y deterioro en algunas estructuras de drenaje cercanas, condiciones que podrían contribuir al desgaste de la vía durante la temporada lluviosa. En el área ya se han registrado incidentes relacionados con las condiciones de la calle; sin embargo, hasta ahora no se reportan personas gravemente heridas a causa específicamente del socavón. Mientras el hundimiento permanezca abierto, los usuarios de la vía deben circular con precaución, principalmente durante las lluvias, cuando el agua puede dificultar la identificación del desnivel.