Jubilados exigen al Injupemp acceso a salones para sus actividades

San Pedro Sula, Honduras. Un grupo de jubilados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) realizó un plantón en las instalaciones de la institución en San Pedro Sula para exigir que se les permita utilizar los salones y otros espacios recreativos.
Los manifestantes señalaron que durante años han utilizado las instalaciones para reunirse, celebrar actividades y compartir entre jubilados, por lo que consideran que se les está restringiendo un espacio al que, según ellos, tienen derecho.
De acuerdo con los jubilados, con aproximadamente dos semanas de anticipación enviaron una solicitud para utilizar uno de los salones; sin embargo, aseguran que la petición fue denegada. Ante esta situación decidieron trasladarse a las instalaciones y realizar una protesta.
Durante el plantón, algunos participantes realizaron actividades recreativas y expresaron consignas para exigir que se les permita ingresar a los salones.
Marco Antonio López Gómez, representante del grupo de jubilados en San Pedro Sula, afirmó que el acceso a las instalaciones no debería estar condicionado a la afiliación a una asociación.
“Las instalaciones deben darse para todos por igual”, manifestó López, quien cuestionó que se pretenda vincular el uso de los espacios con la pertenencia a una organización de jubilados.
Los manifestantes también rechazaron, según sus declaraciones, cualquier deducción de sus pensiones destinada a una asociación a la que no desean pertenecer. Aseguraron que son jubilados independientes y que no están obligados a afiliarse a una organización.
Durante la protesta, los jubilados cuestionaron además el manejo de las instalaciones recreativas, entre ellas los salones y la piscina. Aseguraron que otros grupos tienen acceso a determinados espacios mientras ellos enfrentan restricciones para realizar sus actividades.
“Nosotros somos jubilados, trabajamos más de 30 años. No nos tienen por qué tener afuera celebrando nuestra amistad”, expresó Irma Sandoval, una de las participantes en la protesta.
Sandoval señaló que dedicó 33 años de su vida laboral y cuestionó las restricciones que, según los manifestantes, enfrentan actualmente los jubilados para utilizar las instalaciones.
Los jubilados indicaron que continuarán con el plantón mientras esperan una respuesta de las autoridades del Injupemp. Advirtieron que, si no obtienen una solución, podrían adoptar otras medidas de presión.
El grupo sostiene que su demanda no responde a intereses partidarios, sino a su intención de continuar utilizando los espacios de la institución para actividades de convivencia, como lo han hecho anteriormente.
Hasta el cierre de esta nota, los manifestantes aseguraron que no habían recibido una explicación por escrito sobre las razones por las que se les negó el uso del salón.
La versión de las autoridades del Injupemp sobre la restricción y las condiciones para utilizar las instalaciones deberá ser incorporada para contar con la posición de la institución.