Jubilados exigen al Injupemp acceso a salones para sus actividades

San Pedro Sula, Honduras. Un grupo de jubilados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) realizó un plantón en las instalaciones de la institución en San Pedro Sula para exigir que se les permita utilizar los salones y otros espacios recreativos.

Los manifestantes señalaron que durante años han utilizado las instalaciones para reunirse, celebrar actividades y compartir entre jubilados, por lo que consideran que se les está restringiendo un espacio al que, según ellos, tienen derecho.

De acuerdo con los jubilados, con aproximadamente dos semanas de anticipación enviaron una solicitud para utilizar uno de los salones; sin embargo, aseguran que la petición fue denegada. Ante esta situación decidieron trasladarse a las instalaciones y realizar una protesta.

Durante el plantón, algunos participantes realizaron actividades recreativas y expresaron consignas para exigir que se les permita ingresar a los salones.

Marco Antonio López Gómez, representante del grupo de jubilados en San Pedro Sula, afirmó que el acceso a las instalaciones no debería estar condicionado a la afiliación a una asociación.