RNP lleva enrolamiento infantil a centros educativos de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El proyecto Identifícate Crece con Derechos continúa acercando sus jornadas de confirmación de datos, pre enrolamiento y enrolamiento a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en centros educativos públicos y privados de San Pedro Sula.

Las jornadas se desarrollan en diferentes instituciones educativas de la ciudad como parte del proceso de identificación de menores y actualización de sus datos, informó Manuel Rivera, coordinador departamental del proyecto Identifícate Crece con Derechos.

Rivera explicó que el proyecto comenzó en 2025 con jornadas piloto en algunos centros educativos de Tegucigalpa y San Pedro Sula y que durante este año se ha extendido a los diferentes distritos escolares del departamento de Cortés.

“Los padres de familia y las autoridades educativas han tenido buena aceptación” del proceso, señaló el funcionario, quien explicó que primero se realiza la confirmación o preenrolamiento de los datos y posteriormente el enrolamiento de los menores.

Las autoridades del proyecto tienen previsto continuar con las jornadas durante el resto del año, principalmente en centros educativos que trabajan bajo el calendario escolar de febrero a noviembre.