RNP lleva enrolamiento infantil a centros educativos de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El proyecto Identifícate Crece con Derechos continúa acercando sus jornadas de confirmación de datos, pre enrolamiento y enrolamiento a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en centros educativos públicos y privados de San Pedro Sula.
Las jornadas se desarrollan en diferentes instituciones educativas de la ciudad como parte del proceso de identificación de menores y actualización de sus datos, informó Manuel Rivera, coordinador departamental del proyecto Identifícate Crece con Derechos.
Rivera explicó que el proyecto comenzó en 2025 con jornadas piloto en algunos centros educativos de Tegucigalpa y San Pedro Sula y que durante este año se ha extendido a los diferentes distritos escolares del departamento de Cortés.
“Los padres de familia y las autoridades educativas han tenido buena aceptación” del proceso, señaló el funcionario, quien explicó que primero se realiza la confirmación o preenrolamiento de los datos y posteriormente el enrolamiento de los menores.
Las autoridades del proyecto tienen previsto continuar con las jornadas durante el resto del año, principalmente en centros educativos que trabajan bajo el calendario escolar de febrero a noviembre.
También se contempla atender a instituciones con calendario anglosajón, además de realizar jornadas para menores que se encuentran fuera del sistema educativo nacional y que no aparecen registrados en el Sistema de Administración de Centros Educativos (Sace).
Durante la jornada, los técnicos del RNP tomaron las fotografías, huellas dactilares y firmas de los estudiantes, además de registrar los datos personales que formarán parte del nuevo Documento de Identificación de Niños, Niñas y Adolescentes (DINNA). Este documento incluirá información biométrica, lo que permitirá una identificación más segura y confiable.
Para estos casos se realizarán brigadas en diferentes sectores de San Pedro Sula, incluyendo parques y patronatos, con el objetivo de acercar el proceso a las familias.
Rivera indicó que los padres de menores que no están dentro del sistema educativo deben permanecer atentos a las convocatorias de las brigadas.
Para los menores que están fuera del sistema educativo, el padre, madre o encargado deberá presentarse con su Documento Nacional de Identificación (DNI) y llevar la partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.
El proyecto también ha identificado casos de menores que aparecen en Sace con un código temporal debido a que nunca fueron inscritos formalmente en el Registro Nacional de las Personas.
Ante estas situaciones, explicó Rivera, los casos son remitidos al Registro Civil Municipal para que las familias puedan realizar el proceso correspondiente de inscripción.
Las brigadas continuarán esta semana en distintos centros educativos de San Pedro Sula. Rivera mencionó al Intae y Primero de Mayo, además de otras instituciones públicas y privadas que serán atendidas de acuerdo con la programación establecida para septiembre.
El proyecto busca avanzar con el proceso de identificación de los menores tanto dentro como fuera del sistema educativo, por lo que las autoridades instaron a los padres de familia a estar pendientes de las jornadas que se desarrollen en sus comunidades.