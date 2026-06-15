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Así es el Dinna, el documento para identificar a los menores en Honduras

El RNP y Educación iniciaron el enrolamiento biométrico de estudiantes de 6 a 17 años. El proyecto busca identificar a 2.3 millones de menores, dentro y fuera del sistema educativo.

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 13:22 -
  • Elena Martínez
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Los estudiantes de entre 6 y 17 años de escuelas y colegios de todo el país ya pueden iniciar el proceso para obtener el Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como Dinna. Esta será la nueva identificación para los menores de edad en Honduras, es segura, legal y se tramitará para todos en ese rango.

 Fotos: Cortesía RNP
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El Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de Educación desarrollan el enrolamiento como parte del proyecto “Identifícate: Crece con Derechos”, orientado a garantizar el derecho a la identidad de la niñez hondureña.

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El proceso incluye la validación de información, captura fotográfica y toma de huellas dactilares. Con esos datos se emitirá el documento oficial para niñas, niños y adolescentes.

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Rolando Kattán, comisionado propietario del RNP, explicó que el DINNA no solo busca cumplir la ley, sino fortalecer la nacionalidad, mejorar controles y ayudar a combatir riesgos como el tráfico irregular de personas.

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El proyecto pretende identificar a 2.3 millones de menores de edad en Honduras. De ellos, 1.8 millones están dentro del sistema educativo y otros 500,000 permanecen fuera de las aulas.

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Según el RNP, 23,836 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales están habilitados a nivel nacional para apoyar el proceso. En el Distrito Central hay 1,135 centros incluidos.

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Kattán detalló que el proyecto inició con el levantamiento de información para identificar a menores que no están correctamente inscritos y luego programar brigadas de atención en campo.

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Los padres de familia pueden descargar la aplicación RNP Móvil para confirmar la información de sus hijos. Si no logran hacerlo por esa vía, podrán recibir asistencia en los centros educativos.

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El RNP informó que el único requisito para acceder al enrolamiento es que el niño, niña o adolescente esté inscrito en la base de datos del Registro Civil.

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La iniciativa está valorada en 40 millones de dólares. El Banco Mundial es el ente financiero y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acompaña como ente fiduciario y técnico.

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El proyecto contempla la transformación digital del RNP, la inscripción automática de nacimientos desde hospitales y el trabajo de campo para llegar a municipios, aldeas, escuelas y comunidades.

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Desde este lunes, los centros educativos del Distrito Central y San Pedro Sula están habilitados para desarrollar el proceso de enrolamiento biométrico estudiantil.

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Los padres deben descargar RNP Móvil, ingresar a la opción “Confirma los datos de tus hijos de 6 a 17 años”, identificarse con su DNI, completar reconocimiento facial, seleccionar al menor y revisar la información.

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Si encuentran discrepancias, los padres podrán reportarlas en la aplicación. También deberán completar datos de contacto, domicilio, información complementaria y definir quién podrá retirar el Dinna.

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Al terminar el proceso, la aplicación permite descargar o compartir el comprobante de confirmación. Si hay más hijos entre 6 y 17 años, el procedimiento debe repetirse por cada uno.

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