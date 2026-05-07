Proponen reducir cuotas de jubilados al Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña , presentó un proyecto de ley para reducir las cuotas que pagan los jubilado s al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y homologar los porcentajes de cotización en todos los institutos de previsión del país.

La propuesta surge tras identificar que muchos pensionados terminan aportando más dinero al sistema que los trabajadores activos, situación que, según el legislador, afecta directamente a los adultos mayores.

La iniciativa plantea que los jubilados paguen una cuota igual a la de los derechohabientes activos, tomando como base un techo de 14,000 lempiras, lo que reduciría la aportación mensual a unos 500 lempiras.

“Esto no puede ser, la clase más desprotegida, los jubilados, paga más que la clase activa”, expresó Umaña al defender el proyecto presentado en el Congreso Nacional.

El congresista aseguró que uno de los sectores más beneficiados sería el magisterio, ya que miles de docentes temen incorporarse al IHSS debido a las altas deducciones aplicadas sobre sus pensiones.

Umaña afirmó que la medida no afectaría las finanzas del Seguro Social, debido al superávit de la institución y al ingreso de nuevos cotizantes al sistema.