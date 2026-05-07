Comunicado del Real Madrid: la determinación que toma con Valverde y Tchouaméni

Madrid, España.

El Real Madrid abrirá sendos expedientes disciplinarios al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouameni tras el nuevo incidente protagonizado por ambos jugadores en el vestuario este jueves y que acabó con el primero en un hospital.

Estos expedientes , previa instrucción informativa, desembocarán en sanciones económicas y/o disciplinarias, según pudo saber Efe en fuentes del club.