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Comunicado del Real Madrid: la determinación que toma con Valverde y Tchouaméni

La tensión en el vestuario del Real Madrid sigue creciendo. El club merengue abrirá expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 13:19 -
  • Agencia EFE
Comunicado del Real Madrid: la determinación que toma con Valverde y Tchouaméni
Madrid, España.

El Real Madrid abrirá sendos expedientes disciplinarios al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouameni tras el nuevo incidente protagonizado por ambos jugadores en el vestuario este jueves y que acabó con el primero en un hospital.

Estos expedientes , previa instrucción informativa, desembocarán en sanciones económicas y/o disciplinarias, según pudo saber Efe en fuentes del club.

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A Fede Valverde se le aplica varios puntos de sutura tras caerse y golpearse con la mesa central del vestuario como consecuencia de un zarandeo anterior. El uruguayo resbaló y se dio un golpe.

Valverde quedó “conmocionado” y los médicos del club le trasladaron a un hospital en el barrio de Valdebebas. De allí, el uruguayo se trasladó a su casa. EFE

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Agencia EFE
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