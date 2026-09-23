Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola” y exjugador del Real España, fue acribillado este miércoles en su negocio Bar9, ubicado frente al Mercado Guamilito, en el barrio del mismo nombre de San Pedro Sula.

De acuerdo con las primeras versiones, “Piola” se encontraba departiendo en una de las mesas de su establecimiento cuando fue atacado a disparos. El exfutbolista recibió varios impactos de bala durante el hecho violento.

“Piola” Rodríguez fue jugador del Real España y también se mantenía activo como futbolista en la Liga de Veteranos. Además de su trayectoria deportiva, era propietario del negocio donde ocurrió el ataque.