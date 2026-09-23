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Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula

Juan Carlos Rodríguez, “Piola”, exjugador del Real España y futbolista de la Liga de Veteranos, fue acribillado en su negocio Bar9, frente al Mercado Guamilito de San Pedro Sula

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 21:16 -
  • Redacción La Prensa
Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula

El crimen contra Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola”, ocurrió en su negocio Bar9, frente al Mercado Guamilito, en San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras. Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola” y exjugador del Real España, fue acribillado este miércoles en su negocio Bar9, ubicado frente al Mercado Guamilito, en el barrio del mismo nombre de San Pedro Sula.

De acuerdo con las primeras versiones, “Piola” se encontraba departiendo en una de las mesas de su establecimiento cuando fue atacado a disparos. El exfutbolista recibió varios impactos de bala durante el hecho violento.

“Piola” Rodríguez fue jugador del Real España y también se mantenía activo como futbolista en la Liga de Veteranos. Además de su trayectoria deportiva, era propietario del negocio donde ocurrió el ataque.

Foto en vida de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola”.

Foto en vida de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola”.

El hecho ocurrió en el sector de Guamilito, en San Pedro Sula, donde también se reportó que un abogado resultó herido de bala.

Hasta el momento, la información disponible no establece quiénes habrían cometido el ataque ni el posible motivo.

Las circunstancias del crimen permanecen sujetas a investigación de las autoridades, que deberán establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes en la muerte del exjugador del Real España.

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