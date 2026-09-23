Lissette del Cid participa en cumbre de primeras damas en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. La primera dama hondureña, Lissette del Cid de Asfura, participó este miércoles 23 de septiembre en las actividades paralelas a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollan en Nueva York, Estados Unidos. La actividad fue organizada por la Summit of First Ladies and Gentlemen Global Platform, un espacio de diálogo que reunió a representantes de diferentes países para compartir iniciativas y experiencias frente a problemáticas que afectan a sus poblaciones. Durante el encuentro se analizaron temas relacionados con la resiliencia, la estabilidad, la cooperación internacional y la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Entre los asuntos puestos sobre la mesa estuvieron los efectos de los conflictos, la desigualdad y el cambio climático, así como las estrategias implementadas por los gobiernos para responder ante situaciones que afectan a sus poblaciones. La participación de la primera dama hondureña permitió incorporar a Honduras en este intercambio internacional de experiencias, particularmente en áreas vinculadas con la niñez, la educación, la salud y el desarrollo social. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos espacios forman parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne en Nueva York a delegaciones de diferentes países para discutir asuntos de interés internacional y buscar mecanismos de cooperación.

La presencia de Lissette del Cid ocurre mientras el presidente hondureño, Nasry Asfura, desarrolla también una agenda oficial en Nueva York, donde durante su intervención destacó varios de los desafíos y prioridades de su administración.

Discurso de Nasry Asfura

En su discurso, Asfura recordó que Honduras es una de las naciones fundadoras de las Naciones Unidas y señaló que el país enfrenta retos relacionados con la seguridad, el desarrollo económico, el cambio climático y la atención de las necesidades sociales. "Al iniciar nuestra labor nos encontramos con un pueblo que jamás perdió la dignidad ni la esperanza. Desde el primer día decidimos gobernar de manera distinta; estamos reduciendo el gasto para invertir en salud, educación y seguridad", expresó el mandatario. Asfura también se refirió a los efectos del cambio climático y a la situación que enfrenta Honduras ante una sequía severa. Según expuso, el Gobierno busca fortalecer la preparación del país frente a fenómenos como las sequías y los huracanes. "Nuestra respuesta no es solo reaccionar, sino también seguir preparándonos para el cambio climático", afirmó. El mandatario agregó que Honduras busca abrir espacios para el desarrollo de soluciones relacionadas con el agua, los sistemas de alerta temprana y la infraestructura, al tiempo que destacó la necesidad de cooperación internacional para enfrentar estos desafíos. En materia de seguridad, Asfura señaló que el narcotráfico representa un problema que trasciende las fronteras y sostuvo que los países deben trabajar de manera conjunta para combatir estas estructuras. "Las redes del narcotráfico operan en varios países y nadie los derrota solo. Es una responsabilidad compartida", manifestó.