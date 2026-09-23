Presidente Asfura participa en reunión del Escudo de las Américas en Nueva York

San Pedro Sula. El presidente hondureño, Nasry Asfura, participó en Nueva York en una reunión de los países que integran el denominado Escudo de las Américas, encuentro en el que los gobiernos participantes acordaron impulsar medidas coordinadas contra 24 organizaciones identificadas como grupos narcoterroristas. La declaración conjunta contempla acciones dirigidas a afectar las finanzas y la movilidad de integrantes y colaboradores de esas estructuras. Entre las medidas planteadas figuran el congelamiento de activos y restricciones de visado, aunque su aplicación corresponderá a cada Estado conforme a sus respectivas legislaciones.

Entre las organizaciones incluidas en el listado aparecen la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otras. La declaración enumera en total 24 grupos. Para Honduras, la participación implica incorporarse a un esquema regional que plantea una mayor coordinación en materia de seguridad, intercambio de información y combate al crimen organizado transnacional. La Presidencia hondureña informó sobre la presencia de Asfura en las actividades desarrolladas en Nueva York. El acuerdo también contempla una dimensión económica y otra de coordinación multilateral, por lo que la iniciativa no se limita a las operaciones de seguridad. Los países participantes plantearon fortalecer la cooperación entre sus instituciones para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales que operan en más de un territorio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Uno de los componentes planteados consiste en coordinar medidas contra los recursos financieros de las organizaciones señaladas. El congelamiento de bienes y las restricciones migratorias deberán aplicarse, según el documento conjunto, de acuerdo con las obligaciones jurídicas nacionales de cada país.