Presidente Asfura participa en reunión del Escudo de las Américas en Nueva York

San Pedro Sula. El presidente hondureño, Nasry Asfura, participó en Nueva York en una reunión de los países que integran el denominado Escudo de las Américas, encuentro en el que los gobiernos participantes acordaron impulsar medidas coordinadas contra 24 organizaciones identificadas como grupos narcoterroristas.
La declaración conjunta contempla acciones dirigidas a afectar las finanzas y la movilidad de integrantes y colaboradores de esas estructuras. Entre las medidas planteadas figuran el congelamiento de activos y restricciones de visado, aunque su aplicación corresponderá a cada Estado conforme a sus respectivas legislaciones.
Entre las organizaciones incluidas en el listado aparecen la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otras. La declaración enumera en total 24 grupos.
Para Honduras, la participación implica incorporarse a un esquema regional que plantea una mayor coordinación en materia de seguridad, intercambio de información y combate al crimen organizado transnacional. La Presidencia hondureña informó sobre la presencia de Asfura en las actividades desarrolladas en Nueva York.
El acuerdo también contempla una dimensión económica y otra de coordinación multilateral, por lo que la iniciativa no se limita a las operaciones de seguridad. Los países participantes plantearon fortalecer la cooperación entre sus instituciones para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales que operan en más de un territorio.
Uno de los componentes planteados consiste en coordinar medidas contra los recursos financieros de las organizaciones señaladas. El congelamiento de bienes y las restricciones migratorias deberán aplicarse, según el documento conjunto, de acuerdo con las obligaciones jurídicas nacionales de cada país.
El encuentro se desarrolló al margen de las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas y contó con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de otros mandatarios y representantes de los gobiernos que forman parte de la iniciativa. Entre ellos estuvieron Javier Milei, de Argentina, y Luis Abinader, de República Dominicana.
Durante la reunión, Trump pidió a los países integrantes del Escudo de las Américas que reconocieran a las organizaciones narcoterroristas como amenazas comunes y respaldaran medidas contra las 24 estructuras incluidas en el listado estadounidense.
Posteriormente, los gobiernos participantes suscribieron la declaración mediante la cual plantearon avanzar en sanciones y otras acciones contra esas organizaciones. La información disponible señala que la declaración fue respaldada por 15 gobiernos, mientras que la implementación de las medidas dependerá de los procedimientos legales de cada nación.
La iniciativa tiene como antecedente la creación del Escudo de las Américas en marzo de 2026, cuando gobiernos del hemisferio acordaron fortalecer la cooperación frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Desde entonces, el mecanismo ha planteado el intercambio de inteligencia y una mayor coordinación entre fuerzas de seguridad de los países participantes.