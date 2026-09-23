Caravana de migrantes hondureños se dispersa en su avance por Guatemala

San Pedro Sula, Honduras. La caravana de hondureños que salió el domingo desde San Pedro Sula continúa su recorrido por Guatemala, aunque el movimiento comenzó a dispersarse y este miércoles las autoridades migratorias guatemaltecas aseguraron que no registraron nuevos ingresos vinculados con el grupo.
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre fueron identificadas alrededor de 400 personas procedentes de Honduras.
De ellas, más de 250 ingresaron regularmente, mientras que 106 recibieron una orden de abandonar Guatemala después de haber entrado de manera irregular.
Una de las principales novedades es la situación de los menores que viajaban en el grupo. La Secretaría de Bienestar Social de Guatemala confirmó que 10 adolescentes hondureños, de entre 15 y 17 años, permanecen bajo protección estatal. Ocho habían sido recibidos el martes y otros dos fueron trasladados este miércoles a un centro de atención.
Los adolescentes reciben alimentación, evaluación médica, acompañamiento psicológico y asistencia de trabajadores sociales mientras las autoridades verifican su situación familiar y determinan si viajaban sin acompañamiento o si alguno de sus familiares forma parte del flujo migratorio.
El IGM también hizo una precisión sobre el avance de los hondureños. Su director, Danilo Rivera, señaló que las autoridades han localizado grupos pequeños desplazándose por distintos puntos de Guatemala, algunos en autobuses y otros por sus propios medios, por lo que aseguró que el movimiento ya no reúne las características de una caravana compacta.
Según la información oficial, los migrantes que permanecen en situación regular pueden continuar su tránsito por Guatemala, mientras que aquellos que ingresaron sin cumplir los requisitos migratorios recibieron documentos para abandonar el territorio. Esto aclara que el plazo para salir del país no se aplica a todos los integrantes del grupo, sino a quienes fueron detectados en condición irregular.
Las autoridades guatemaltecas mantienen además un operativo de seguridad durante el recorrido. La Policía Nacional Civil activó filtros de control, vigilancia y mecanismos de identificación biométrica ante el paso de los migrantes, mientras los grupos avanzan desde el oriente del país en dirección hacia la frontera con México.
El movimiento comenzó el domingo en San Pedro Sula y cruzó posteriormente hacia Guatemala por el sector de El Cinchado, Izabal, conectado con el paso fronterizo de Corinto. Desde entonces, los hondureños han continuado avanzando en grupos cada vez más pequeños hacia territorio guatemalteco.