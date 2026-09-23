Caravana de migrantes hondureños se dispersa en su avance por Guatemala

San Pedro Sula, Honduras. La caravana de hondureños que salió el domingo desde San Pedro Sula continúa su recorrido por Guatemala, aunque el movimiento comenzó a dispersarse y este miércoles las autoridades migratorias guatemaltecas aseguraron que no registraron nuevos ingresos vinculados con el grupo.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre fueron identificadas alrededor de 400 personas procedentes de Honduras.

De ellas, más de 250 ingresaron regularmente, mientras que 106 recibieron una orden de abandonar Guatemala después de haber entrado de manera irregular.

Una de las principales novedades es la situación de los menores que viajaban en el grupo. La Secretaría de Bienestar Social de Guatemala confirmó que 10 adolescentes hondureños, de entre 15 y 17 años, permanecen bajo protección estatal. Ocho habían sido recibidos el martes y otros dos fueron trasladados este miércoles a un centro de atención.