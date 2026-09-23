En vivo: Discurso del presidente Nasry Asfura ante la Asamblea General de la ONU

Nueva York, Estados Unidos. El presidente de Honduras, Nasry Asfura , brinda su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde uno de los principales temas de su intervención será la situación climática que enfrenta el país.

Asfura expone la situación que enfrentan 103 municipios de Honduras bajo alerta roja y solicitará el respaldo de las agencias internacionales para hacer frente a sus necesidades.

La participación del mandatario ocurre durante la semana de alto nivel de la ONU, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno para abordar asuntos de alcance mundial. El debate general se desarrolla del 22 al 26 de septiembre y tendrá una jornada adicional el 28 de septiembre.

Previo a su intervención, el presidente hondureño conversó con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la lucha contra la corrupción y el cambio climático.

De acuerdo con información adelantada por el Gobierno hondureño, Asfura expone ante la comunidad internacional los efectos que la sequía prolongada y el comportamiento irregular de las lluvias están provocando en diferentes regiones de Honduras.