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Nasry Asfura y António Guterres hablan sobre la lucha contra la corrupción y el cambio climático

António Guterres y Nasry Asfura abordaron en Nueva York la lucha contra la corrupción, el cambio climático y la financiación para fortalecer la resiliencia climática de Honduras

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 15:53 -
  • Agencia EFE
Nasry Asfura y António Guterres hablan sobre la lucha contra la corrupción y el cambio climático

El secretario general de la ONU, António Guterres, saluda al presidente de Honduras, Nasry Asfura, este 23 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York (NY, EE.UU.).

 EFE

Nueva York, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, conversaron este miércoles sobre la lucha contra la corrupción y el cambio climático.

Guterres recibió a Asfura en el marco de la semana de Alto Nivel de la LXXXI Asamblea General de la ONU, en la que el presidente hondureño tiene previsto intervenir esta tarde.

Según un comunicado de la oficina de António Guterres, ambos dirigentes abordaron las prioridades nacionales de Honduras, entre ellas, el desarrollo sostenible, el acceso a la salud, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.

Además, Nasry Asfura y Guterres debatieron sobre los impactos del cambio climático y la importancia de obtener financiación para la resiliencia climática.

Honduras es uno de los países que ya están sufriendo los impactos de el fenómeno climático de El Niño, con sequías intensas, reducción de lluvias y olas de calor.

Durante su visita a la ONU, el presidente hondureño aprovechó para participar en la cumbre del Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de seguridad y que busca combatir el narcotráfico regional con sus aliados en América Latina. EFE

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