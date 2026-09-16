Guterres pide responsabilidad a los gobiernos y una visión global ante una IA "desbocada"

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles a los gobiernos que asuman responsabilidades y que impulsen una visión "global y coordinada" para hacer frente a la amenaza de una inteligencia artificial (IA) "desbocada". "No podemos permitirnos ignorar las preocupaciones que se han planteado, especialmente por quienes están en primera línea del desarrollo de la IA", aseguró Guterres en una rueda de prensa en la sede de la ONU en relación a las advertencias de los principales líderes del sector sobre el avance de la tecnología.

Hace unos días, Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, reclamó una mayor regulación de la IA para contener los riesgos de un avance sin límites y evitar perder el control de sistemas cada vez más potentes, propuesta que recibió el respaldo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y del magnate Elon Musk. El secretario general, que reconoció el "enorme potencial" de la tecnología, exigió "salvaguardias" que hagan que sea "segura, transparente y responsable". En primer lugar, Guterres apostó porque los gobiernos asuman su responsabilidad para proteger a sus ciudadanos, pero reconoció que no será suficiente si esto no se traduce también en una estrategia mundial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La IA no se detiene en las fronteras, no tampoco sus riegos. Las pausas voluntarias, aisladas, imposibles de verificar y aplicadas de manera desigual no resolverán el problema", declaró.