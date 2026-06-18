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Cierran tramo de la 2 calle por reparación de hundimiento

Conductores deberán usar rutas alternas mientras personal de la municipalidad trabaja para reparar el hundimiento

Cierran tramo de la 2 calle por reparación de hundimiento

Vehículos circulan por la primera calle de San Pedro Sula en una fotografía de archivo.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Los conductores que transitan por el centro de San Pedro Sula deberán tomar rutas alternas este viernes debido al cierre de un tramo de la 2 calle noreste, entre la 5 y 6 avenida, donde se realizan trabajos para reparar un hundimiento.

La Municipalidad informó que el problema se originó por daños en una tubería, por lo que fue necesario intervenir la zona y reemplazar la estructura afectada para evitar mayores complicaciones en la vía.

Desde este jueves, cuadrillas municipales trabajan en la excavación y sustitución de la tubería, mientras el paso vehicular permanece cerrado en el sector.

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Las autoridades indicaron que el cierre se mantendrá durante este viernes mientras continúan las labores de reparación. Debido a ello, recomendaron a quienes circulan por el área planificar sus recorridos y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Según la comuna sampedrana, la circulación será restablecida el sábado una vez concluyan los trabajos y se verifique que las condiciones de la calle permiten el tránsito seguro de vehículos.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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