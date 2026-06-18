Cierran tramo de la 2 calle por reparación de hundimiento

San Pedro Sula, Honduras.

Los conductores que transitan por el centro de San Pedro Sula deberán tomar rutas alternas este viernes debido al cierre de un tramo de la 2 calle noreste, entre la 5 y 6 avenida, donde se realizan trabajos para reparar un hundimiento.

La Municipalidad informó que el problema se originó por daños en una tubería, por lo que fue necesario intervenir la zona y reemplazar la estructura afectada para evitar mayores complicaciones en la vía.

Desde este jueves, cuadrillas municipales trabajan en la excavación y sustitución de la tubería, mientras el paso vehicular permanece cerrado en el sector.