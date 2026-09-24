Pseudomedio Noticias Digital HN desapareció de Facebook tras la investigación de LA PRENSA Verifica

Tegucigalpa, Honduras

Noticias Digital HN, identificado como NoticiasDigitalhn en Facebook, fue el pseudomedio que más desinformación difundió en el período analizado por LA PRENSA Verifica y EH Verifica. Su página dejó de estar disponible en Facebook desde el 24 de septiembre. Su desaparición se detectó después de que ambos equipos publicaran la investigación que documentó su actividad: 28 bulos entre enero y julio de 2026, de los cuales 26 fueron calificados como falsos y dos como engañosos.

La página encabezó la lista de cuentas identificadas en el estudio. Por sí sola difundió casi uno de cada cinco de los 142 bulos atribuidos a pseudomedios: el 19.7%. El siguiente nombre, Libertad Digital, registró 11. Fue el caso de mayor recurrencia dentro de la muestra. LA PRENSA Verifica y EH Verifica constataron que la página ya no está disponible en Facebook, plataforma en la que fueron identificados sus 28 contenidos analizados. Hasta ahora no cuentan con una comunicación de Meta ni de los administradores que establezca quién la cerró, la fecha exacta o el motivo.

Encabezó el registro

La primera entrega de la investigación mostró la dimensión del problema: páginas que adoptan nombres y recursos visuales propios de los medios difundieron 142 de los 393 bulos desmentidos durante los primeros siete meses del año. Es decir, el 36.1% de los contenidos verificados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la segunda entrega , el análisis pasó de la cantidad total a la concentración. Cinco pseudomedios acumularon 62 de los 142 casos y 89 publicaciones correspondieron a cuentas que aparecieron más de una vez. NoticiasDigitalhn ocupó el primer lugar con 28: tantos bulos como los siguientes tres nombres juntos, Libertad Digital, Señor Ortografia y Jc Madrid. Esa recurrencia explica por qué la desaparición de su página importa para esta investigación. Se trata de la cuenta más detectada entre las que presentaban falsedades o contenidos engañosos bajo una apariencia informativa. Su ausencia dificulta revisar las publicaciones originales, pero no borra los registros conservados durante el monitoreo.

Origen se desconoce