Johana Bermúdez no dijo que hondureños no deben salir en caravanas hacia EE UU

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada Johana Bermúdez una supuesta declaración en la que afirma que no ve la necesidad de que los hondureños salgan del país en caravanas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, es falso que Bermúdez haya realizado esos comentarios. La diputada negó a LA PRENSA Verifica haber emitido esa declaración.

Además, cuando se informó sobre la salida de la caravana, Bermúdez publicó en sus redes sociales un mensaje en el que señaló que migrar es un derecho humano y pidió que el proceso se realice de forma segura y ordenada.

“No veo cual es la necesidad de irse en esas caravanas les prometimos que con papi íbamos a estar mejor y lo estamos cumpliendo”, es literalmente la supuesta cita atribuida a la diputada, difundida en Facebook desde el 22 de septiembre.