Johana Bermúdez no dijo que hondureños no deben salir en caravanas hacia EE UU

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada Johana Bermúdez una supuesta declaración en la que afirma que no ve la necesidad de que los hondureños salgan del país en caravanas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, es falso que Bermúdez haya realizado esos comentarios. La diputada negó a LA PRENSA Verifica haber emitido esa declaración.
Además, cuando se informó sobre la salida de la caravana, Bermúdez publicó en sus redes sociales un mensaje en el que señaló que migrar es un derecho humano y pidió que el proceso se realice de forma segura y ordenada.
“No veo cual es la necesidad de irse en esas caravanas les prometimos que con papi íbamos a estar mejor y lo estamos cumpliendo”, es literalmente la supuesta cita atribuida a la diputada, difundida en Facebook desde el 22 de septiembre.
Aproximadamente 400 hondureños salieron el domingo 20 de septiembre desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos, según informó EL HERALDO. Entre las razones expresadas por algunos de los integrantes estaban la falta de empleo, la pobreza y la ausencia de oportunidades laborales.
Para el 23 de septiembre, alrededor de 250 integrantes habían ingresado a Guatemala, mientras que más de 100 recibieron sanciones de abandono del país por ingresar de manera irregular. Además, fueron identificadas unas 50 personas que viajaban en grupos familiares con niños, niñas y adolescentes.
También fueron identificados ocho menores de edad que viajaban sin acompañantes, por lo que fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y quedaron bajo la protección de las instituciones guatemaltecas correspondientes.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + caravanas + Honduras + Estados Unidos” no localizó registros públicos en medios de comunicación confiables que atribuyan a la diputada esas afirmaciones sobre la caravana migrante.
De igual manera, una revisión de las redes sociales de Bermúdez permitió encontrar un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a la caravana migrante de forma opuesta a lo que aseguran usuarios en redes sociales.
Migrar es un derecho humano, todos hemos migrado en algún momento de nuestras vidas.— DRA. JOHANA BERMÚDEZ (@drabermudezhn) September 21, 2026
La migración puede ser interna o externa, lo más importante es que la migración debe ser segura y ordenada, y que los países por donde pasan nuestros hermanos migrantes garanticen el respeto a...
El mensaje publicado por Bermúdez no contiene las frases que aparecen en la imagen viral. Además, en comunicación directa con LA PRENSA Verifica, Bermúdez negó haber realizado esas declaraciones.
“Es completamente falso”, aclaró la diputada congresista del Partido Nacional.
En conclusión, es falso que Johana Bermúdez haya dicho que no veía la necesidad de que los hondureños salieran del país en caravanas.