Concacaf confirma al árbitro que dirigirá el Honduras-Surinam en Nations League

San Pedro Sula, Honduras.

El experimentado silbante fue designado para dirigir el encuentro que se disputará este viernes 25 de septiembre a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

El mexicano Fernando Hernández Gómez será el encargado de impartir justicia en el debut de Honduras ante Surinam por la fase de grupos de la Nations League de Concacaf.

La cuarteta será completamente mexicana, con Ibrahim Martínez y Enrique Bustos como asistentes, mientras que Ismael López fungirá como cuarto árbitro.

Hernández Gómez es uno de los árbitros con mayor recorrido dentro del fútbol mexicano. De acuerdo con la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, comenzó su carrera profesional en 2008 y pasó por la Liga TDP, Liga Premier y Ascenso MX antes de llegar a la máxima categoría.

Su debut en la Liga MX se produjo en 2015, en el partido entre Dorados de Sinaloa y Jaguares de Chiapas, mientras que en 2018 recibió el gafete FIFA que le permitió ampliar su trayectoria al ámbito internacional.

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En la Liga MX, Fernando Hernández ha dirigido cientos de encuentros y también ha tenido participación en instancias decisivas. Su historial registra finales y partidos de Liguilla, entre ellos el Cruz Azul-América que terminó 1-1 en el Clausura 2024, el Pachuca-Atlas de la final del Clausura 2022, que terminó 2-1, y el Monterrey-América de la final de la Concacaf Champions League 2021, que los Rayados ganaron 1-0. También dirigió la final de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú, que terminó 1-1 antes de definirse por penales en el partido de vuelta.

El árbitro mexicano tiene antecedentes dirigiendo partidos de selecciones de Concacaf. Uno de los más recordados para Honduras fue el duelo contra Estados Unidos correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, disputado el 8 de septiembre de 2021 en San Pedro Sula.

A nivel de clubes centroamericanos, Hernández también ha tenido participación en partidos de equipos hondureños. Uno de ellos fue el compromiso en el que Real España cayó 6-0 frente al Vancouver Whitecaps en la Concacaf Champions Cup.

Asimismo, su experiencia internacional incluye partidos de la Liga de Naciones, Liga de Campeones de Concacaf, Premundial Sub-20 y encuentros amistosos. La Comisión de Árbitros de México destaca precisamente su presencia en diferentes competencias internacionales de la región desde que obtuvo su gafete FIFA.

En la presente temporada 2026-27, Hernández continúa activo en la Liga MX y la Leagues Cup. La estadística oficial de la Federación Mexicana registra cinco partidos dirigidos en el Apertura 2026 y tres en la Leagues Cup, mientras que su historial reciente confirma que se mantiene como un árbitro habitual de la máxima categoría mexicana.

Ahora tendrá la responsabilidad de conducir el Honduras-Surinam, un partido que abrirá la participación de la Bicolor en la Nations League y que se disputará este viernes a las 7:00 p. m. en el Chelato Uclés.