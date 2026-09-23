Así es el MGI Hall, la casa del gran espectáculo del Miss Grand International

Bangkok, Tailandia

En el corazón de Bangkok, un moderno recinto se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro de la belleza, el espectáculo y el entretenimiento internacional. Se trata del MGI Hall, espacio ubicado en el sexto piso de Bravo BKK que será escenario de la gran final del Miss Grand International 2026 y que representa mucho más que una sede para un certamen de belleza. Con una superficie de 7,000 metros cuadrados, el MGI Hall está concebido como un espacio multifuncional capaz de albergar grandes producciones. De acuerdo con la organización de Miss Grand International, el recinto puede recibir a más de 7,000 personas o disponer aproximadamente 4,000 asientos, además de contar con un segundo salón con capacidad para 1,200 asistentes.

Uno de sus elementos más llamativos es su enorme pantalla LED de 18 metros de ancho por 8 metros de alto, con una resolución de 7,200 por 3,200 píxeles y calidad superior a 4K. Esta infraestructura permite transformar el escenario de acuerdo con las exigencias de conciertos, espectáculos, producciones televisivas, transmisiones en vivo y competencias de gran formato. La versatilidad es precisamente una de las características que distinguen al MGI Hall. Además de concursos de belleza, sus instalaciones están diseñadas para recibir conciertos, exposiciones, conferencias, ruedas de prensa, producciones audiovisuales, eventos corporativos, celebraciones e incluso competencias de deportes electrónicos. El espacio también dispone de camerinos, salas para organizadores, áreas de servicio y facilidades para el montaje de grandes estructuras. Dentro del universo de Miss Grand, el recinto tiene además un significado estratégico. La empresa detrás del certamen ha buscado desarrollar infraestructura propia para sus producciones y ampliar su actividad más allá de la organización de concursos. Documentos corporativos de Miss Grand International señalan que el MGI Hall, ubicado en Bravo BKK, forma parte de sus operaciones y que la compañía adquirió derechos de arrendamiento sobre el espacio para tener mayor control sobre su gestión y planificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La apuesta también responde a una necesidad propia del espectáculo. El presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, ha explicado que contar con un recinto propio permite reducir la dependencia de espacios alquilados y facilita la construcción de escenarios y efectos especiales para producciones de gran escala. De esta manera, el MGI Hall se integra directamente a la estrategia de expansión de la marca. El escenario también ha adquirido protagonismo dentro de la propia industria de los certámenes tailandeses. El MGI Hall ha recibido actividades y finales vinculadas con Miss Grand Thailand, incluyendo la edición nacional de 2026, cuya coronación se realizó en este recinto de Bangkok.