Jesse responde a la decisión de Joy de continuar sola

El dúo mexicano Jesse & Joy atraviesa un momento decisivo en su historia. El pasado 22 de septiembre, Joy Huerta anunció en conferencia de prensa que continuará con el proyecto musical en solitario, manteniendo el nombre de la agrupación por respeto al público y a la trayectoria que ha compartido con su hermano. Joy explicó que asumirá el futuro de la banda durante la gira de 2027 y reconoció el miedo y la incertidumbre que implica este nuevo escenario. Subrayó que su decisión no significa borrar la historia de Jesse, sino honrarla mientras continúa con sus compromisos artísticos. Horas después, Jesse Huerta emitió un comunicado para aclarar su posición y evitar malentendidos. El músico confirmó que cumplirá con todos los compromisos pactados hasta el 5 de diciembre, pero señaló que no participará en la conferencia de prensa ni en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

También reiteró que su decisión de tomar una pausa fue informada previamente a su equipo y que no responde a un impulso repentino. Jesse explicó que esta pausa surge de la necesidad de atender su bienestar personal después de dedicar “más de la mitad” de su vida al proyecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después de que Jesse anunciara que se alejará temporalmente del proyecto para priorizar a su familia y su bienestar, Joy reveló que se enteró de su decisión apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública y confirmó que ella continuará con el proyecto y los compromisos de 2027. En medio de todo esto, Mónica esposa de Jesse publicó en redes sociales una reflexión sobre la familia, el amor y la importancia de poner límites. Escribió que amar “no significa permitirlo todo”, habló de respetar la libertad propia y ajena y cerró con una frase que llamó especialmente la atención: “La verdad siempre sale a la luz y siempre, siempre triunfa”. El mensaje apareció justo después de que Jesse aclarara su ausencia en la conferencia de prensa donde Joy habló sola sobre el futuro del dúo. Jesse aseguró que su equipo ya sabía que él no asistiría, reiteró que su pausa es necesaria y dejó claro que su hermana seguirá teniendo todo su amor y apoyo. Mónica nunca mencionó a Joy ni confirmó que sus palabras fueran una indirecta hacia ella, pero el momento de la publicación hizo crecer los rumores de que podría existir un conflicto familiar detrás de esta nueva etapa.