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Ella Langley rompe el récord de Mariah Carey en Billboard

Ella Langley supera el récord de Mariah Carey en Billboard Hot 100 con su canción ‘Choosin’ Texas’, que suma 23 semanas en el número 1.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 07:56 -
  • Agencia EFE
Ella Langley rompe el récord de Mariah Carey en Billboard

‘Choosin’ Texas’ lleva ya 23 semanas como líder de la lista.

 Foto Instagram Ella Langley

La cantante de country Ella Langley ha batido el récord de la canción con más semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 con su tema ‘Choosin’ Texas’ y ha superado así a ‘All I Want for Christmas Is You’, de Mariah Carey.

‘Choosin’ Texas’ lleva ya 23 semanas como líder de la lista, por lo que ha superado a Carey, que tenía el récord con 22 semanas, establecido en diciembre de 2025 y que, año tras año, vuelve a ocupar el número 1 de la Billboard Hot 100 cuando llega la época navideña.

La canción de Langley es uno de los fenómenos musicales del año, con más de 1.600 millones de reproducciones globales y más de 2.800 millones de visualizaciones en TikTok. El videoclip oficial del tema supera los 86 millones de visualizaciones, según señaló Sony Music este miércoles en un comunicado.

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Un tema de música country que ha superado las fronteras de este género y que también ha alcanzado el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido.

Además, ‘Choosin’ Texas’ ha sido reconocida con dos premios ACM y un American Music Award, y suma múltiples nominaciones en los próximos CMA Awards y MTV Video Music Awards.

La canción, escrita con la cantante de country Miranda Lambert, ha sido definida por Billboard como una de las mejores muestras de la capacidad narrativa de Ella Langley, mientras que Rolling Stone ha señalado que «nadie ha hecho más por la música country este año que Langley».

‘Choosin’ Texas’ es el primer sencillo de ‘Dandelion’, el segundo álbum de estudio de Langley, de 27 años, nacida en Alabama y que comenzó su relación con la música como cantante en iglesias baptistas.

Escribió su primera canción, ‘Clear the Clouds’, en 2017, que grabó y lanzó en YouTube. Firmó su primer contrato con Sony Music en 2021 y publicó su primer álbum, ‘Hungover’, en 2024.

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