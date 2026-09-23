Ella Langley rompe el récord de Mariah Carey en Billboard

La cantante de country Ella Langley ha batido el récord de la canción con más semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 con su tema ‘Choosin’ Texas’ y ha superado así a ‘All I Want for Christmas Is You’, de Mariah Carey.

‘Choosin’ Texas’ lleva ya 23 semanas como líder de la lista, por lo que ha superado a Carey, que tenía el récord con 22 semanas, establecido en diciembre de 2025 y que, año tras año, vuelve a ocupar el número 1 de la Billboard Hot 100 cuando llega la época navideña.

La canción de Langley es uno de los fenómenos musicales del año, con más de 1.600 millones de reproducciones globales y más de 2.800 millones de visualizaciones en TikTok. El videoclip oficial del tema supera los 86 millones de visualizaciones, según señaló Sony Music este miércoles en un comunicado.