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Taylor Swift estrenará la canción 'Patient Zero' este próximo viernes

Junto al anuncio del sencillo, la cantante también promocionó una serie de CDs de edición especial ("Collector's Edition").

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 17:18 -
  • Redacción web
Taylor Swift estrenará la canción 'Patient Zero' este próximo viernes

Taylor Swift compartió la buena noticia con sus seguidores de redes sociales.

 ALLISON DINNER / EFE

Los Ángeles. Taylor Swift anunció este martes que lanzará un nuevo sencillo el 25 de septiembre bajo el nombre 'Patient Zero'.

"Llevo esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo 'Patient Zero' saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)", compartió la cantante en Instagram acompañado de una fotografía en la que lleva un vestido negro, mientras se recarga en la pared.

Horas antes Swift había publicado en su página web un conteo regresivo frente a unas cortinas de teatro, sin dar detalles sobre lo que iba a anunciar.

El reloj y la estética parecían mantener el estilo burlesque que exploró en 'The Life of a Showgirl' (2025), pero una vez que se reveló la noticia, la página web mostró un fondo gris, un árbol sin hojas, y Swift apareció con una imagen mucho más sobria y menos festiva que antes, lo que podría anticipar una nueva etapa musical.

Junto al anuncio del sencillo, la cantante también promocionó una serie de CDs de edición especial ("Collector's Edition").

Taylor Swift recibirá el primer premio a dirección artística en los MTV Video Music Awards

Swift protagonizó un sketch de comedia de 'Law & Order' la última edición de los premios Emmy, en los que supuestamente dejó pistas ocultas para sus seguidores, además de una serie de palabras sospechosas para descifrar: Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur.

El 27 de septiembre, Swift, de 36 años, recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2026.

Swift además es la segunda artista con más nominaciones de la noche, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

EFE


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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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