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Kunno confiesa que está enamorado de Aarón Mercury

De esta manera Kunno se coloca en el centro de la conversación debido a que pesa a la rivalidad que existe entre ambos, confesara sentir atracción por Aarón Mercury

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 11:58 -
  • Redacción La Prensa
Kunno confiesa que está enamorado de Aarón Mercury

Los influencers mexicanos Kunno y Aarón Mercury.

México. La controversia en “La Granja VIP” llega hasta el exterior con las declaraciones de algunos participantes que involucran a otras personalidades, como la más reciente de Kunno que admitió estar enamorado de Aarón Mercury. Pese a las declaraciones que hizo en su contra, el tiktoker dijo sentirse atraído por el también influencer motivo por el que detuvo cualquier conflicto entre ellos.

Durante una plática con 'La Bebeshita' en la que hicieron algunas confesiones, Kunno admitió que le gusta Aarón Mercury debido a su atractivo físico y carisma. El influencer señaló que comenzó a sentir atracción tras el conflicto que protagonizaron por sus declaraciones, motivo por el que habría decidido poner fin a todo enfrentamiento mediático entre ellos.

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“Cuando no me gustaba de que tenía un chorro de cosas con él, y luego se me empezó a a hacer atractivo y dije: ‘Me calló el hocico porque no quiero’ (...) Por eso ya jamás dije nada de él porque dije: ‘Se me está haciendo guapo, que horror’”, dijo el influencer.

De esta manera Kunno se coloca en el centro de la conversación debido a que pesa a la rivalidad que existe entre ambos, confesara sentir atracción por Aarón Mercury.

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