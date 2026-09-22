Kunno confiesa que está enamorado de Aarón Mercury

México. La controversia en “La Granja VIP” llega hasta el exterior con las declaraciones de algunos participantes que involucran a otras personalidades, como la más reciente de Kunno que admitió estar enamorado de Aarón Mercury. Pese a las declaraciones que hizo en su contra, el tiktoker dijo sentirse atraído por el también influencer motivo por el que detuvo cualquier conflicto entre ellos.

Durante una plática con 'La Bebeshita' en la que hicieron algunas confesiones, Kunno admitió que le gusta Aarón Mercury debido a su atractivo físico y carisma. El influencer señaló que comenzó a sentir atracción tras el conflicto que protagonizaron por sus declaraciones, motivo por el que habría decidido poner fin a todo enfrentamiento mediático entre ellos.