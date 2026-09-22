Carlos Rivera pospone conciertos por una lesión en sus cuerdas vocales

Ciudad de México. Carlos Rivera anunció la postergación de sus próximos conciertos en Bogotá, Medellín, Guatemala y El Salvador debido a una lesión que enfrenta desde hace un tiempo en las cuerdas vocales, por la que sus médicos le recomendaron guardar un mes de reposo para evitar complicaciones mayores.

El cantante explicó que, aunque ha intentado cuidar su voz y continuar con sus presentaciones, seguir trabajando bajo estas condiciones podría agravar su problema, por lo que decidió detener temporalmente sus actividades y recuperarse.

"Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más. Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente", informó Rivera.

Las presentaciones programadas en Colombia, Guatemala y El Salvador fueron reprogramadas para 2027, mientras que los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos para las nuevas fechas, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.