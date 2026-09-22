Ricardo Montaner sacude América y Europa con su gira mundial 2026

Ricardo Montaner, ícono de la música romántica en español, anunció su regreso a los escenarios con una gira internacional que promete ser inolvidable: El Último Regreso World Tour 2026 . La gira representa una nueva etapa en la carrera del cantautor venezolano-argentino, quien ha conquistado al público durante más de cuatro décadas con letras cargadas de emoción y ternura. La gira dio inicio el 21 de febrero de 2026 en Buenos Aires, Argentina, con dos presentaciones iniciales en la capital y en Córdoba. Desde allí, Montaner recorrerá gran parte de Sudamérica , con fechas confirmadas en Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú y Chile, donde sus seguidores esperan con entusiasmo su regreso.

El recorrido también incluye paradas en Centroamérica y el Caribe, con conciertos en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Honduras, países donde su música ha dejado huella. En Honduras los boletos ya están a la venta en ETicket y BAC. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En México, Montaner ofrecerá más de diez conciertos entre abril y mayo, consolidando su vínculo con uno de los públicos más fieles de su trayectoria. La gira continuará en Estados Unidos , con presentaciones en ciudades clave como Miami, Nueva York y Los Ángeles, donde el artista ha cultivado una sólida base de seguidores.

Una “renovación de votos” con su público

Tras su paso por América, Montaner llevará su música a Europa , con conciertos en España, Francia e Italia, cerrando así un recorrido que busca ser un puente cultural entre continentes. El concepto de la gira, según explicó el propio artista, es una “renovación de votos” con su público, un reencuentro cargado de nostalgia y emoción. El repertorio incluye clásicos como Me va a extrañar, Tan enamorados y La cima del cielo, además de nuevas versiones y material reciente que reafirma su vigencia artística. Montaner destacó que este regreso no es una despedida, sino una celebración de la música y del amor que lo une con sus seguidores desde hace más de 40 años. Con El Último Regreso World Tour 2026, Ricardo Montaner busca dejar una huella imborrable en cada escenario, reafirmando su lugar como uno de los grandes intérpretes de la música romántica en español.

Montaner en Honduras: boletos a la venta