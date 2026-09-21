Ricardo Montaner hará vibrar Honduras con su gira El Último Regreso

El cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner , uno de los íconos más grandes de la música romántica en español, ha confirmado su regreso a Honduras con un concierto que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre de 2026. El evento tendrá lugar en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa, un recinto que garantiza comodidad y capacidad para recibir millas de fanáticos. La presentación forma parte de su gira internacional El Último Regreso World Tour, con la que Montaner celebra más de cuarenta años de trayectoria artística. La gira comenzó en Buenos Aires, Argentina a principios de este año y recorrerá más de 20 ciudades en América y Europa, consolidando al artista como uno de los más queridos de la región.

En Honduras, Montaner ofrecerá un repertorio cargado de nostalgia, con clásicos como Tan enamorados, Me va a extrañar, La cima del cielo y Déjame llorar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además de sus éxitos de siempre, el cantautor incluirá nuevas versiones y material reciente, buscando conectar con distintas generaciones de seguidores. La producción del concierto está a cargo de EMPRO Honduras y Fenix Entertainment, con el respaldo de Sony Music Latin, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel

Las entradas para el concierto de Ricardo Montaner en Tegucigalpa ya están disponibles en preventa a través de ETicket, con diversas localidades y precios que se ajustan a las preferencias del público. Gracias al financiamiento exclusivo de BAC, la localidad Experiencia BAC tiene un costo de L1,517 en 3 meses o L758 en 6 meses, mientras que las Platea Norte y Sur representan las opciones más accesibles desde L657 en 3 meses o L329 en 6 meses. Todos los valores incluyen impuestos y cargos por servicio, garantizando transparencia y comodidad para los asistentes.

El eco de sus baladas volverá a abrazar a Honduras

Montaner ha expresado en varias ocasiones su cariño por Honduras, donde sus canciones han acompañado momentos importantes en la vida de miles de personas.

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