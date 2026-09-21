Donatella Versace anuncia nuevo proyecto de moda y belleza

Roma. La diseñadora italiana Donatella Versace anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo proyecto de moda y belleza, meses después de la venta de la firma que lleva su apellido y de su salida de la dirección creativa tras casi tres décadas.

"Creo que la creatividad debe ser valiente, inclusiva y vital en el mundo. Siempre me inspiraron las futuras generaciones en la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda. Esta colaboración me brinda la libertad de dirigirme a esa generación de una manera completamente nueva y personal, a través de la belleza y la moda", afirmó la modista en sus redes sociales.

Con ese objetivo, y para crear una marca dotada de "una nueva imagen y una nueva energía", Donatella Versace se ha aliado con la empresa estadounidense Revolve.