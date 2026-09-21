Donatella Versace anuncia nuevo proyecto de moda y belleza

Roma. La diseñadora italiana Donatella Versace anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo proyecto de moda y belleza, meses después de la venta de la firma que lleva su apellido y de su salida de la dirección creativa tras casi tres décadas.
"Creo que la creatividad debe ser valiente, inclusiva y vital en el mundo. Siempre me inspiraron las futuras generaciones en la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda. Esta colaboración me brinda la libertad de dirigirme a esa generación de una manera completamente nueva y personal, a través de la belleza y la moda", afirmó la modista en sus redes sociales.
Con ese objetivo, y para crear una marca dotada de "una nueva imagen y una nueva energía", Donatella Versace se ha aliado con la empresa estadounidense Revolve.
Su cofundador y consejero delegado, Mike Karanikolas, adelantó que esta nueva "plataforma" ofrecerá la visión de la italiana, a quien definió como "una de las voces creativas que definieron nuestra época".
"Esta colaboración brinda su visión una plataforma completamente nueva y la libertad de construir algo desde cero. Al combinar la autoridad creativa de Donatella con la tecnología, infraestructura y el alcance global de Revolve, tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente distintivo y desarrollarlo con una visión a largo plazo", afirmó el directivo en el mismo comunicado.
Donatella llevó las riendas de Versace durante casi tres décadas, desde 1997, tras el asesinato de su hermano y fundador de la firma, Gianni Versace, hasta marzo de 2025, cuando abandonó el cargo de directora creativa.
En diciembre de 2025, el grupo Prada reunió la compra de la firma de la "Medusa" por un valor de 1.375 millones de dólares y posteriormente designó como nuevo director creativo al diseñador belga Pieter Mulier. EFE