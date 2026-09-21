¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

California. Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente la causa de su muerte. La noticia sobre el fallecimiento del joven modelo conmocionó al mundo del entretenimiento y la moda. De acuerdo con información de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Presley Gerber falleció en un centro de rehabilitación. La familia confirmó su muerte a través de un representante y solicitó privacidad para afrontar este doloroso momento.

¿Cuál fue la causa de muerte de Presley Gerber?

Hasta este lunes 21 de septiembre, la causa oficial de la muerte de Presley Gerber no ha sido determinada públicamente. La investigación continúa y la autopsia todavía no se había completado, según la información disponible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El portal TMZ informó, citando fuentes, que se sospecha de una posible sobredosis. Sin embargo, esta versión no constituye una causa de muerte oficial, pues el médico forense mantiene abierta la investigación. Por otro lado, el sitio de entretenimiento Page Six tuvo acceso a una llamada al 911 en la que se revela, supuestamente, que Presley Gerber “sufrió un paro cardíaco” y ”sobredosis”. De acuerdo con el medio, en la grabación se escucharía una voz automatizada diciendo “paro cardíaco” y “sobredosis” al mismo tiempo en que proporciona la dirección del centro de rehabilitación de Santa Mónica, en California.