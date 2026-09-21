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Mariana Ochoa confiesa romance con Ernesto Laguardia

En un giro inesperado dentro de La Casa de los Famosos México, Mariana Ochoa reveló que en 2003 vivió un breve romance con Ernesto Laguardia

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 17:08 -
  • Redación Web
Mariana Ochoa confiesa romance con Ernesto Laguardia

La cantante recordó cómo el actor dejó de buscarla de manera inesperada, generando uno de los momentos más comentados del programa de La Casa de los Famosos México.

 Foto: Instagram/@lacasafamososmx

La cantante Mariana Ochoa abrió su corazón en La Casa de los Famosos México y confesó que hace más de dos décadas tuvo un romance con el actor Ernesto Laguardia.

La revelación tomó por sorpresa a los habitantes de la casa, quienes escucharon atentos los detalles de esta historia que hasta ahora permanecía en secreto. “Sí nos besamos... hubo beso y coqueteo, nunca llegamos a más”, compartió Mariana, dejando claro que la relación nunca se formalizó.

Según relató, el romance duró apenas dos o tres meses, hasta que Ernesto dejó de buscarla. “Me dejó de hablar, pensé que fue porque seguía viviendo con mis papás”, recordó.

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La integrante de OV7 aseguró que no le afectó demasiado, pues en ese momento estaba enfocada en nuevos proyectos profesionales.

Ernesto Laguardia no tardó en confirmar la historia, aclarando que todo ocurrió en una época en la que aún no conocía a su actual esposa.

“Eran otras épocas, no estaba casado... sí salimos varias veces”, expresó el actor, quien destacó la simpatía y belleza de Mariana.

Ernesto puntualizó que guarda un recuerdo especial de aquellos encuentros y que lo cuenta con cariño, sin que tenga relación alguna con su vida actual.

La confesión generó curiosidad entre los habitantes de la casa, quienes aprovecharon para cuestionar a ambos sobre los detalles de aquel romance. Tanto Mariana como Ernesto coincidieron en que fue una etapa breve, marcada por la juventud y las circunstancias de cada uno.

En redes sociales, la revelación se convirtió rápidamente en tema de conversación, con comentarios que mezclaron sorpresa, nostalgia y humor.

Con este episodio, Mariana Ochoa se consolidó como protagonista de uno de los momentos más comentados de la temporada, demostrando que La Casa de los Famosos México sigue siendo un espacio de confesiones inesperadas que atrapan al público.

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Equipo de redacción de laprensa.hn

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