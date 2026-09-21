Mariana Ochoa confiesa romance con Ernesto Laguardia

La cantante Mariana Ochoa abrió su corazón en La Casa de los Famosos México y confesó que hace más de dos décadas tuvo un romance con el actor Ernesto Laguardia. La revelación tomó por sorpresa a los habitantes de la casa, quienes escucharon atentos los detalles de esta historia que hasta ahora permanecía en secreto. “Sí nos besamos... hubo beso y coqueteo, nunca llegamos a más”, compartió Mariana, dejando claro que la relación nunca se formalizó.

Según relató, el romance duró apenas dos o tres meses, hasta que Ernesto dejó de buscarla. “Me dejó de hablar, pensé que fue porque seguía viviendo con mis papás”, recordó.

La integrante de OV7 aseguró que no le afectó demasiado, pues en ese momento estaba enfocada en nuevos proyectos profesionales. Ernesto Laguardia no tardó en confirmar la historia, aclarando que todo ocurrió en una época en la que aún no conocía a su actual esposa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Eran otras épocas, no estaba casado... sí salimos varias veces”, expresó el actor, quien destacó la simpatía y belleza de Mariana.