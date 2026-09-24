Real Madrid recibe pésima noticia: uno de sus jugadores se lesiona gravemente

Madrid, España.

El defensa francés Ibrahima Konaté sufre una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, según informó este jueves a través de un comunicado oficial el Real Madrid, que no precisó el tiempo estimado de recuperación y dejó su regreso a los terrenos de juego "pendiente de evolución". Konaté fue examinado por los servicios médicos del club blanco después de abandonar la concentración de la selección francesa, que horas antes comunicó que el central padecía un esguince leve en la rodilla derecha. La lesión impidió al futbolista participar en los próximos compromisos internacionales de Francia y el seleccionador, Zinedine Zidane, convocó en su lugar a Leny Yoro, defensa del Manchester United.

Konaté regresó a Madrid para someterse a nuevas pruebas que confirmaron la afectación del ligamento colateral, aunque el parte médico del club blanco no especificó el grado de la lesión ni estableció un periodo aproximado de baja.

La entrada en la enfermería del central francés llega durante un parón de selecciones especialmente largo para el Real Madrid, que no volverá a competir hasta el próximo 10 de octubre, cuando recibirá al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Konaté, dispone, por tanto, de algo más de dos semanas para recuperarse e intentar llegar al regreso de la competición, aunque su presencia frente al conjunto castellonense dependerá de la evolución de la lesión. El zaguero francés se había convertido desde su llegada este verano procedente del Liverpool en una de las piezas más utilizadas por José Mourinho. Fue titular en seis de los siete encuentros disputados por el Real Madrid en LaLiga -solo descansó ante el Málaga- y también completó los noventa minutos frente al Inter en el estreno madridista en la Liga de Campeones. Su lesión aumenta hasta cinco el número de futbolistas que permanecen en la enfermería del Real Madrid. Allí se encuentran también Fede Valverde, Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes.