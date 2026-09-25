Congreso inaugura oficina de atención al público en San Pedro Sula

Tomás Zambrano, presidente del Legislativo, encabezó el evento en el que fue inaugurada la oficina en la colonia Universidad.

San Pedro Sula. El Congreso Nacional inauguró este viernes una oficina de atención a los ciudadanos en San Pedro Sula.

El Congreso Nacional describió en una nota de prensa que la apertura de esta oficina "permitirá acercar el Congreso Nacional a los ciudadanos de San Pedro Sula y de diferentes sectores de la zona norte del país".

Subrayaron que será un espacio "destinado a fortalecer la atención directa y facilitar el acercamiento de la población con el Poder Legislativo".

Por su parte, Tomás Zambrano explicó que la inauguración forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la presencia institucional del Congreso Nacional en zonas del país, sin tener que hacerlo exclusivamente en la capital, Tegucigalpa.

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"Ahora la gente tendrá un despacho y oficina para que los diputados trabajen y resuelvan a la ciudadanía", declaró a medios.

"La gente se preguntaba por qué no le habían dado importancia a San Pedro Sula. Esto es para que el Congreso esté en San Pedro Sula. Así, por lo menos, tendrá la seguridad de que no ocupa ir a Tegucigalpa. Hoy va a tener aquí un canal en el que estarán representadas cuatro bancadas: Pinu, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre", extendió.

En el evento también participaron diputados de la región y representantes de sectores empresariales y sociales.