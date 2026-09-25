Consternación por la muerte de Mario Javier García, exdirector de Medicina Forense de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Consternación ha provocado en el ámbito médico, forense y académico de Honduras el fallecimiento de Mario Javier García Martínez, quien se desempeñó como director general de Medicina Forense del Ministerio Público y como docente universitario. Mario García Martínez falleció la noche del jueves 24 de septiembre en un centro asistencial privado de Tegucigalpa, luego de sufrir un infarto, de acuerdo con la información proporcionada para esta nota. Tras conocerse la noticia, la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público emitió un acuerdo de duelo en memoria del profesional, en el que destacó su trayectoria y sus aportes al servicio de la justicia en Honduras.

El documento señala que García Martínez fue un profesional de trayectoria y resalta los conocimientos y liderazgo que aportó durante su desempeño en la institución. Asimismo, expresa solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos. García Martínez estuvo al frente de la Dirección General de Medicina Forense y, durante su gestión, encabezó una institución encargada de realizar evaluaciones médico-legales y aportar elementos científicos a las investigaciones judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El profesional fue juramentado como director general de Medicina Forense el 19 de agosto de 2024, durante una ceremonia presidida por el entonces fiscal general de la República, Johel Zelaya. Permaneció en el cargo hasta mayo de 2026, de acuerdo con la información proporcionada.

Trayectoria médica y académica

Además de su experiencia en el servicio público, García Martínez desarrolló una carrera vinculada con la formación de nuevos profesionales en el campo de la medicina legal y forense. Se desempeñó como coordinador del Posgrado de Medicina Legal y Forense de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ejerció como docente universitario.

También formó parte del Comité de Ética del Colegio Médico de Honduras, como parte de su participación en espacios relacionados con la práctica y la formación médica. En el ámbito académico, contaba con una maestría en Bioética de la Universidad Europea del Atlántico, además de diplomados en Derecho Penal, Criminalística, Salud y Seguridad Ocupacional e Investigación Científica. Su perfil profesional combinó la medicina y el derecho, con una trayectoria enfocada en las ciencias forenses, la investigación y la formación académica. El Ministerio Público, en su acuerdo de duelo, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia del exdirector de Medicina Forense.

Sus restos serán velados en Tegucigalpa

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el cuerpo de Mario Javier García Martínez será velado desde las 9:00 de la mañana de este viernes 25 de septiembre en la funeraria San Miguel Arcángel, ubicada en la colonia Alameda de Tegucigalpa.