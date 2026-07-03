Nasry Asfura lamenta muerte del periodista Arístides Aceituno y decreta tres días de duelo

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, expresó este jueves sus condolencias oficiales por el fallecimiento del periodista hondureño Arístides Luis Aceituno, ocurrido en la capital, a quien calificó como una figura clave en el desarrollo del periodismo digital en el país. A través de un acuerdo de duelo emitido desde Casa Presidencial, el Gobierno de la República manifestó su pesar por la muerte del fundador y director del medio digital Hondudiario.com, destacando su trayectoria profesional y su aporte a la libertad de expresión en Honduras. En el documento oficial se establece que Aceituno dedicó su vida al ejercicio del periodismo, desempeñándose en medios como Diario Tiempo y Diario La Prensa, además de fundar hace más de dos décadas el medio digital Hondudiario, considerado uno de los pioneros en la transición hacia plataformas informativas digitales en el país.

El acuerdo también subraya que el comunicador fue fundador de la empresa de monitoreo informativo Seproc y que colaboró en el área de comunicaciones del presidente Nasry Asfura Zablah, función que desempeñó con profesionalismo y compromiso. “Lamentar profundamente el sensible fallecimiento del distinguido periodista Arístides Luis Aceituno, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma”, señala el primer punto del acuerdo presidencial. Asimismo, el Gobierno de la República expresó sus condolencias a la esposa, hijos, familiares, amistades y al gremio periodístico nacional, por lo que calificó como una pérdida irreparable para la comunicación en Honduras.

Con profundo pesar, el Gobierno de la República lamenta el sensible fallecimiento del periodista Arístides Aceituno.



A través del presente Acuerdo de Duelo, se rinde homenaje a su legado profesional y se expresan las más sinceras condolencias a sus seres queridos y al gremio... pic.twitter.com/6KUFzXcIJa — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) July 3, 2026

Como parte de las disposiciones oficiales, la Presidencia decretó tres días de duelo sin suspensión de labores, en reconocimiento al legado del periodista y su contribución al fortalecimiento del derecho a la información en el país. El acuerdo fue emitido en Tegucigalpa el 2 de julio de 2026 y firmado por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, quien ordenó además la entrega del documento a los familiares del comunicador. Tras conocerse la noticia, distintos sectores del ámbito periodístico y político reaccionaron con mensajes de pesar y reconocimiento a la trayectoria de Aceituno. La periodista Enma Calderón lo describió como un periodista emprendedor y pionero del periodismo digital en Honduras, destacando su visión al fundar uno de los primeros medios digitales del país en una etapa en la que el acceso a internet aún era limitado. “Tuvo la visión de emprender el primer periódico digital en Honduras cuando no había casi internet en el país”, expresó Calderón. Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Lissi Matute Cano, también manifestó su solidaridad con la familia del comunicador, enviando un mensaje de condolencia a su esposa Marcela, sus hijos y demás seres queridos.